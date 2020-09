Jovem de 26 anos leva 2 tiros na frente da própria casa no Belo Jardim 1

Lucas Wallace Vanderlei da Cunha, 25 anos, foi ferido com dois tiros enquanto estava na frente de casa, na Rua Jesus Te Ama, no bairro Belo Jardim 1. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, o condutor de uma motocicleta se aproximou para que o passageiro pudesse efetuar mais de 10 disparos contra o jovem. A vítima foi atingida na coxa e na perna e os bandidos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou Lucas ao Pronto-Socorro com a saúde estável.

Na região do ocorrido, a PM não conseguiu encontrar os autores do crime e trabalha com suspeita de guerra entre facções criminosas. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

