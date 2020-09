Jovem de 27 anos é preso com 19 kg de cocaína, 1 kg de maconha e mais R$ 351

Parte da droga foi encontrada pela Companhia de Policiamento com Cães (CPCães)

O grupo Tático do 1° Batalhão de Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (21) Rudhery de Lima Melo, 27 anos, por tráfico de drogas. Ele foi encontrado no bairro Volta Seca, na regional da Sobral, com 19 kg de maconha e 1 kg de cocaína, além de R$ 351 em espécie. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

A PM fazia patrulhamento na Travessa Salgado Filho quando o suspeito avistou a viatura e correu para tentar se esconder dentro de uma casa, mas acabou sendo capturado. Os agentes apreenderam parte da droga em posse de Rudhery Melo. O restante estava enterrado em uma área próxima pela Companhia de Policiamento com Cães (CPCães). [Foto: PMAC]

