Jovem do Palheiral leva tira no tórax na frente da própria casa

Mais uma tentativa de homicídio contra um jovem foi registrada nesta terça-feira (22), em Rio Branco. Edivilson Mendes dos Santos, 20 anos, foi atingido no tórax pelo passageiro de uma motocicleta que passou na frente da casa do rapaz efetuando vários disparos. O crime ocorreu na Rua Tião Natureza do bairro Palheiral.

Após ser baleada, a vítima correu para dentro de casa e foi socorrida pela família, que ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi enviado ao Pronto-Socorro com a saúde estável. Agora, o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os autores dos disparos ainda não foram encontrados.

