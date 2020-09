Jovem é baleado na frente de casa, na Baixada, quando chegava do enterro de amigo

O jovem Douglas Ruan da Silva Braga, de 19 anos, foi ferido com um tiro, na noite desta segunda-feira (14), na frente da própria residência na Rua da Hosana, no bairro João Eduardo 2, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Douglas havia acabado de chegar em casa após ter ido ao enterro de seu amigo, Wenderson Miranda, que foi morto a tiros no mesmo bairro na noite de domingo (13). Douglas tomou banho e foi para a frente da residência, quando foi baleado por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Familiares da vítima prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o jovem ao Pronto Socorro, em estado estável. O rapaz foi atingido por um tiro no abdômen.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado. A motivação do crime é a guerra entre facções criminosas. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações do caso.

