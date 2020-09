Jovem preso com arma de brinquedo confessa tentativa de roubo no Canal da Maternidade

Gabriel Assunção circulava pela região do Abrahão Alab quando foi detido pela PM

O grupo Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre prendeu Gabriel da Silva Assunção, 19 anos, por porte ilegal de simulacro (imitação) de arma de fogo. O jovem circulava nesta quinta-feira (22) pelo Conjunto Mascarenhas de Morais, no bairro Abrahão Alab, quando foi autuado.

Agentes da PMAC estavam em patrulha pela Rua Major Ladislau Ferreira – na região que é atravessada pelo Canal da Maternidade – e decidiram fazer uma abordagem de rotina em um indivíduo que apresentava atitude suspeita.

Foi aí que Gabriel Assunção tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Uma arma de brinquedo foi encontrada na cintura do rapaz, que disse às autoridades que planejava um roubo de celular. Após a confissão, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

