Jovem preso na Gameleira por tráfico diz que vendia drogas por falta de emprego

PM apreendeu 12 trouxinhas de cocaína e R$ 27 em espécie do bolso do rapaz

Após denúncia anônima, agentes do 2° Batalhão da Polícia Militar prenderam Antônio Clevison, de 19 anos, por tráfico de drogas na Gameleira. O jovem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) na noite deste sábado (19).

A guarnição surpreendeu o acusado que estava sentado em um banco comercializando o produto no ponto turístico mais frequentado do Segundo Distrito. Durante a revista pessoal, a PM apreendeu 12 trouxinhas de cocaína e R$ 27 em espécie do bolso do rapaz.

Antônio disse que apelou para a ilegalidade por não ter emprego e que iria embora do Acre assim que fosse solto para “correr atrás de uma vida melhor”. Porém, ele já havia sido preso por roubo em outra oportunidade.

