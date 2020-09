JP Gadêlha deixa bumbum de fora em ‘A Fazenda 12’ e fãs elogiam; veja

Bombeiro usava uma cueca branca bem marcada na hora do incidente, que acabou descendo com a calça enquanto ele tirava a peça

O bombeiro pernambucano JP Gadêlha acabou se descuidando e exibiu parte do seu bumbum no reality da Record TV, na manhã da última sexta-feira (18).

O ex-participante do ‘The Circle Brasil’, da Netflix, estava usando uma cueca branca bem marcada que acabou descendo com a calça enquanto ele tirava a peça. Assim, o peão acabou deixando parte do bumbum de fora.

Na internet, os seguidores ficaram impressionados com a imagem, que causou diversas reações e comentários ousados.

“O bombeiro tem um bumbum lindo”, “o JP Gadêlha deixando o bundão de fora, meu pai”, “kkkkkk tô morrendo que o JP Gadêlha pagou bundinha na farm”, “o JP tem um rabão”, comentaram alguns internautas. [Foto de capa: Reprodução/Instagram]

Veja:

