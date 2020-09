Vídeo: Juliano Ceglia parte para cima de Raissa Barbosa após acreana surtar na sede

Rodrigo Moraes, Raissa Barbosa, MC Biel e Juliano Ceglia estão na terceira roça de ‘A Fazenda 12’ após a edição de terça-feira (29), que se estendeu até a madrugada desta quarta – no horário de Brasília. A demora se justifica pelo tanto de babado, confusão e gritaria, literalmente, que aconteceram no reality show da RecordTV. Acompanhe:

Votação: como foi?

A fazendeira Carol Narizinho indicou Rodrigo e a maioria dos participantes votou em Raissa, que puxou Biel da baia para ocupar o terceiro banquinho. Por fim, Lucas Cartolouco sobrou na dinâmica do ‘resta um’, mas acabou salvo por Lipe Ribeiro que detinha o poder da chama verde e resolveu colocar Juliano no lugar. Isso, por si só, foi o bastante para o feno pegar fogo, com direito a bronca de Marcos Mion pelo festival de palavrões da noite.

Round 1

De volta à sede, Jojo Toddynho e a modelo do ‘Onlyfans’ discutiram com Cartolouco, Biel e Juliano. Raissa assustou a todos ao surtar e jogar iogurte e creme corporal nos peões. Motivo? É que mais uma vez a acreana foi metralhada pelos três. E não só isso, o ‘bike repórter’ ainda excluiu a moça da possibilidade de voltar com o chapéu mais cobiçado do programa. Assim, pela primeira vez nesta edição, o próximo fazendeiro será um homem.

Round 2

E não acaba aí. Diferente dos colegas, Ceglia não se segurou e partiu para cima de Raissa aos gritos. “Você me respeita!”, repetindo quatro vezes. Enquanto isso, os outros confinados tentavam apaziguar os ânimos para evitar possíveis agressões e até expulsões. Nesse momento, porém, a câmera do Playplus cortou as imagens do quarto, onde tudo acontecia, e deixou o público ‘a ver navios’.

Só foi possível ouvir a gritaria coletiva e a voz de Juliano se sobressaindo: “Eu não vou bater em você!”. Assista a compilação que o ContilNet preparou para você com a ajuda dos internautas:

