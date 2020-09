Juntas? Vaza suposta foto de MC Mirella e Raissa Barbosa antes de ‘A Fazenda 12’

Os detetives da internet não deixam nada escapar e com os peões de ‘A Fazenda 12’ não seria diferente. Viralizou nas redes sociais a foto de um show de MC Mirella em que uma moça parecida com a modelo Raissa Barbosa aparece na plateia.

Os internautas especulam se realmente seria a acreana. E eis a pergunta que não quer calar na web: é a Raissa nessa foto? Veja:

PUBLICIDADE

“Mano, é impressão minha ou é a Raissa nessa foto?”, escreveu um usuário do Twitter.

A dupla tem dado o que falar desde a estreia do reality rural, já que protagonizaram a primeira torta de climão da edição. Mirella ameaçou não cumprimentar Raissa já que, do lado de fora, a ex-miss bumbum teria ficado com Dynho Alves enquanto ele ainda se relacionava com a cantora.

E não parou por aí, as duas tiveram uma conversa séria para colocar ‘os pingos nos is’. Após a crise vivida por Raissa Barbosa, que possui um quadro de síndrome de Borderline, ambas abaixaram a guarda e têm buscado viver em paz, ensaiando até uma amizade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários