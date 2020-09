Justa causa: Coritiba demite Sassá por fotos pós-derrota em aglomeração

Sassá não faz mais parte do elenco do Coritiba. O presidente do clube, Samir Namur, afirmou que o atleta foi demitido por justa causa. A decisão foi motivada devido a fotos do jogador terem surgido nas redes após derrota de 1 x 0 para o Athletico pelo Brasileirão. As informações são da repórter Nadja Mauad, do Blog da Nadja.

O jogador estava emprestado ao Coxa e pertencia ao Cruzeiro. Ele deve retornar à Raposa. Segundo Samir, Sassá já foi informado da demissão e a situação está com o departamento jurídico. PUBLICIDADE

“Já comunicamos o atleta hoje, com todo o amparo jurídico, por conta da aglomeração e da pandemia”, afirmou o presidente.

Sassá foi afastado do elenco na manhã de domingo, quando o diretor de futebol do Coritiba, Paulo Pelaipe, tomou conhecimento das fotos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários