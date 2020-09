Juventude acreana avança em programa de incentivo às futuras lideranças do agronegócio

Com o objetivo de incentivar e guiar as novas lideranças no agronegócio, o programa de desenvolvimento CNA Jovem chega à sua segunda fase, oportunizando o encontro de jovens que desejam ser novas vozes de apoio dentro do setor, trazendo para o centro os diálogos envolvendo os focos institucional, sindical, político-partidário, empresarial e educacional.

Dos 29 candidatos iniciais no Acre, 13 participantes prosseguiram para a nova etapa, que trabalha com a oficina digital intitulada “Problemas e Oportunidades”. Iniciada no dia 16 de setembro, esta atividade exige que os finalistas criem um desafio dentro da realidade do agronegócio, apresentando conjuntamente uma solução deste problema, que deve ser uma resolução original, criativa e prática.

Ao final desta oficina, prevista para o dia 16 de outubro, serão escolhidos os representantes oficiais do Acre, que representarão o estado no encontro de encerramento da edição 2020 do programa. Ainda sem data e locais definidos, o encontro final tem a tradição de ser realizado em uma feira agropecuária com presença de importantes nomes do agronegócio brasileiro.

CRESCIMENTO E INOVAÇÃO

Para Nardlo Aquino de Lima (29), bancário residente em Rio Branco e um dos participantes da segunda fase, a experiência aumentou ainda mais o interesse pelo setor do agronegócio. “O interesse da equipe e todo o planejamento despertaram a vontade de me aperfeiçoar e conhecer cada vez mais o mundo do agronegócio, incluindo saber ainda mais sobre a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que é muito maior do que eu imaginava”, disse Nardlo.

O estímulo também foi compartilhado pela médica veterinária Ane Gabriele Cardoso Lima (28), que integra o time de acreanos na etapa classificatória: “Além de me incentivar a levar mais informações para os produtores rurais com quem tenho contato, também me sinto mais capaz de atuar no meu município com relação ao crescimento do agronegócio.”

IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA

No estado do Acre, as atividades são coordenadas por Márcia Cristina Freire, supervisora técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – Acre). A coordenadora reafirma que a primeira etapa serviu realmente como uma “porta de entrada” para os jovens conhecerem a realidade do Sistema CNA/SENAR.

“Foi uma etapa de suma importância para os jovens. Na segunda fase, cerca de 30 turmas em todo o Brasil estão trabalhando na oficina, com suporte de 10 tutores que auxiliam nesta trajetória da jovem liderança. Para os integrantes da equipe acreana, esta é uma oportunidade ímpar de conhecer ainda mais a realidade local do agronegócio, bem como buscar melhorias e soluções através de inovação e tecnologias para a agricultura e pecuária”, explicou Freire.

JOVENS LIDERANÇAS

“A jovem liderança está acostumada com as mudanças velozes que acontecem no dia a dia. Também é mais flexível, adaptando-se rapidamente às mudanças. Se trata, portanto, de parte essencial para a manutenção do crescimento e inovação do agronegócio, ainda mais se pensarmos nas inovações tecnológicas e integração com a produção”, disse Nardlo.

“Somos receptivos à informação, e isso por si só já contribui para gerar melhorias futuras ao setor! Porém, o maior entrave é que poucas pessoas trabalharam bem a sucessão familiar, e acho que é um ponto importante que não pode ser esquecido nessa nova geração”, pontuou Ane Grabriele.

SOBRE O CNA JOVEM

Ao longo dos últimos anos, o CNA Jovem ampliou-se, e hoje é um programa bem estruturado, com visibilidade e alcance em quase todo o país. Já foram realizadas duas Edições Estaduais, três Edições Nacionais e uma Edição Especial, que reuniu participantes de edições distintas e ofertou-se um curso a distância de Liderança Empreendedora. Mais de 1.200 jovens de 25 estados já participaram de alguma etapa do programa ao longo dos últimos cinco anos.

