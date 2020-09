Kim Kardashian prepara divórcio de Kanye após surto bipolar, diz jornal

“Kim tem o divórcio todo planejado”, revelou a fonte. A pessoa, que não se identificou, ainda afirma que a socialite espera apenas o momento certo para pedir a separação do rapper.

As crises de bipolaridade de West tomaram a internet nos últimos meses, principalmente por conta de suas declarações polêmicas sobre seu casamento. Além de ter se candidatado à presidência dos Estados Unidos, o rapper afirmou que Kim quase abortou a primeira filha do casal, North.

Além disso, ele afirma que foi traído por Kim e que tentava se divorciar há dois anos. Após as acusações, ele se desculpou com a esposa, que foi a público falar sobre os problemas de bipolaridade do marido.

Mais declarações

Além de falas polêmicas sobre a esposa, West mandou mensagens agressivas para sua sogra, Kris Jenner. “Kris, não brinca comigo. Você e aquele Calmye não são permitidos perto das minhas crianças. Vocês todos tentaram me prender”, publicou em seu Twitter. Ele ainda disse que o filme Corra é sobre ele. Na trama, um homem negro é torturado na casa de uma família branca.

Em declarações mais recentes, o rapper publicou fotos de todos os seus contratos musicais para falar sobre a “escravidão” na indústria da música.

Ele também fez xixi em uma estatueta do Emmy. “Confiem em mim… EU NÃO VOU PARAR”, declarou o rapper.