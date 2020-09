Lady Gaga surpreende os fãs ao anunciar clipe de ‘911’; ouça

É o terceiro single após os sucessos de ‘Rain on Me’ e ‘Stupid Love’

A norte-americana Lady Gaga surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (17) ao anunciar mais uma novidade da era ‘Chromática’ – título do sexto álbum de estúdio da cantora. Em entrevista à Billboard, a vencedora da categoria de ‘Artista do Ano’ do VMA confirmou que gravou o vídeoclipe de ‘911’ em agosto.

Trata-se do terceiro single após os sucessos de ‘Rain on Me’ e ‘Stupid Love’. Produzida por Madeon, a música fala sobre saúde mental e faz referência ao número da emergência dos Estados Unidos.

PUBLICIDADE

“Para mim, liberdade é quando posso ir até a parte mais escura do meu coração, visitar coisas que são difíceis e depois deixá-las para trás”, falou Gaga durante a entrevista. A artista já havia revelado que escreveu a música em uma das piores fases de sua vida.

Gaga atualizou o perfil oficial no Instagram com uma foto da gravação do vídeo, usando um emoji de sirene para anunciar a novidade. A expectativa é que o clipe possa ser liberado nos próximos dias. [Foto de capa: Reprodução/Instagram]

Ouça a música:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários