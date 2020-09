Com cerca de cinco minutos, o vídeo tem a proposta de um “short-film” com direito a reviravolta no final. O vídeo começa com a cantora deitada com os olhos vendados em um deserto.

Após seguir por um homem montado em um cavalo, Gaga aparece posteriormente em uma construção antiga com pessoas vestindo roupas ligadas a cultura persa. A reviravolta se dá no final, onde a cantora acorda em uma maca e vê que na verdade tudo era um sonho e ela havia sofrido um acidente.

Chromatica é o sexto disco de estúdio de Gaga e foi lançado no último mês de maio.