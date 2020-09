Lady Gaga, Pabllo Vittar, Anitta e mais; confira os vencedores do MTV Miaw 2020

O MTV Miaw 2020, terceira edição do prêmio da MTV Brasil, reuniu diversas personalidades da música brasileira em cerimônia nessa quinta-feira, 24. Evento aconteceu em formato híbrido, com plateia online e transmissão aberta pelo YouTube. Dentre os vencedores, o destaque ficou por conta da cantora e compositora Manu Gavassi. Além de apresentar a premiação ao lado da atriz Bruna Marquezine, a artista venceu a categoria principal, “Ícone MIAW”, e “Clipão” da P#[email protected]”, pelo vídeo da canção “Áudio de Desculpas”.

A cantora e empresária Anitta foi escolhida “Artista Musical de 2020” e ainda dividiu com as cantoras Luísa Sonza, Lexa e MC Rebecca o prêmio de “Feat Nacional” pelo single “Combatchy”. Em vídeo de agradecimento durante a cerimônia, Anitta disse que é preciso enaltecer a cultura nacional e as mulheres. A artista ainda lembrou: “Não esqueçam que a gente está vivendo uma pandemia, sejam conscientes”.

PUBLICIDADE

A patroa chegou levando mais um troféu com cheiro de chiclete! #MTVMiaw2020 pic.twitter.com/oAiODoaA7c — MTV BRASIL (@MTVBrasil) September 25, 2020

Lady Gaga venceu as duas categorias internacionais do MTV MIAW 2020: “Feat Gringo”, com o grupo BLACKPINK, pela faixa “Sour Candy”; e “Hit Global” por “Rain On Me”, parceria com a cantora Ariana Grande. As músicas integram seu último álbum, o “Chromatica”, lançado em maio de 2020. Gaga deixou um vídeo para seus fãs brasileiros em agradecimento. Confira!

Eu tô muito Little Monster comemorando esse gato na mão da @ladygaga! #MTVMiaw2020 pic.twitter.com/1FwRznN9D9 — MTV BRASIL (@MTVBrasil) September 25, 2020

Pabllo Vittar levou “Hino do Ano” pela canção “Amor de Que”. Djonga, rapper, escritor, historiador e compositor brasileiro, venceu a categoria “BEAT BR”.

Nesta edição, a premiação contou com a divisão “Transforma MIAW”, composta por quatro categorias. Os vencedores de cada uma foram escolhidos por uma comissão, com critérios baseados nos impactos positivos para a sociedade.

A ativista social Amanda Ferreira ganhou o “Transforma Miaw Nenhuma A Menos”, em combate à violência contra mulheres; o “Transforma Miaw Todes Juntes”, em alusão aos direitos LGBTQIA+, foi para a atriz, cantora e compositora brasileira Linn da Quebrada. Ouça “Oração”:

Na ativa aos 87 anos, Noca da Portela, compositor, cantor e instrumentista brasileiro, foi agraciado com o “Transforma Miaw Vidas Pretas Importam”. A Central Única das Favelas, mais conhecida pela sigla CUFA, ficou com o prêmio “Transforma Miaw Herói na Pandemia”, pela atuação da organização durante a crise da Covid-19.

Confira a lista completa dos vencedores:

APP do Ano – Tik Tok

Aposta Miaw – Sidoka

Artista Musical – Anitta

Beat BR – Djonga

Challenge da Vez – Roi Leticia

Clipão da P#[email protected] – Áudio de desculpas (Manu Gavassi)

DJ Lanso a Braba – Pedro Sampaio

Falou Tudo – Gabi Oliveira com Felipe Neto e Yuri Marçal

Fandom Real_Oficial – BTS Army (BTS)

Feat Gringo – Lady Gaga, BLACKPINK – Sour Candy

Feat Nacional – Combatchy (Anitta, Lexa, Luisa Sonza feat. MC Rebecca)

Game Do Ano – The Last of Us Part 2 (PS4)

Hino de Karaokê Em Casa – Supera (Marília Mendonça)

Hino do Ano – Amor de Que (Pabllo Vittar)

Hit Global – Rain on Me (Lady Gaga e Ariana Grande)

Ícone Miaw – Manu Gavassi

Imagina Juntos – Taís Araujo e Thelma Assis

Live das Lives #BreakTheInternet – Ivete Sangalo

Live Pra Tudo – Boca a Boca (Bianca Andrade)

Maratonei – Euphoria

Melhor Clipe Feito em Casa – Depois da Quarentena (Pocah)

Melhor Participante de Reality – Rafa Vieira (De Férias com o Ex 6)

Meme de Quarentena – “Não sinto verdade em você” (Flayslane, BBB 20)

Pet Influencer – Lua (Boca Rosa)

Podcast nosso de cada dia – Não Ouvo

Ri Alto – Bruna Louise

Streamer BR – Alanzoka

Creator Absurdo – Batom Atrevido

Zika do Baile – PK

Transforma Miaw Todes Juntes – Linn Da Quebrada

Transforma Miaw Vidas Pretas Importam – Noca da Portela

Transforma Miaw Nenhuma A Menos – Amanda Ferreira

Transforma Miaw Herói Na Pandemia – CUFA (Central Única das Favelas)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários