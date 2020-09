Latam expulsa passageiro de avião por homofobia contra comissário

Um passageiro que não teve o nome divulgado foi retirado do voo da Latam, na manhã da última segunda-feira (14), após ofender um membro da tribulação chamando-o de ‘viado’. Por conta do episódio, o avião precisou retornar à base e a Polícia Federal foi chamada.

Segundo testemunhas, o comissário solicitou que o cliente levantasse a poltrona para que a aeronave pudesse decolar. Irritado, o homem, que estava dormindo, teria chamado o trabalhador de ‘viadinho de bosta’.

Na mesma hora o comissário reportou o ocorrido ao chefe, que foi conversar com o passageiro e também acabou xingado de “outro bosta”. O episódio terminou com o autor das ofensas retirado do voo, que ia de Guarulhos, em São Paulo, para Fortaleza.

A Latam confirmou o caso e disse que repudia ‘veementemente qualquer tipo de ofensa’.

“Esclarecemos que foi solicitado o apoio da Polícia Federal para realizar o desembarque de um passageiro do voo LA3333 (São Paulo/Guarulhos – Fortaleza), na manhã de hoje (14), em função de comportamento indisciplinado. Repudiamos veemente qualquer tipo de ofensa e qualquer opinião que contrarie o respeito e que não reflita os valores e os princípios da empresa. Estamos à disposição. Reforçamos ainda que seguimos os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais”, afirmou a empresa no Twitter.

Olá Carlos, agradecemos pela empatia ao caso. Esclarecemos que foi solicitado o apoio da Polícia Federal para realizar o desembarque de um passageiro do voo LA3333 (São Paulo/Guarulhos – Fortaleza) da manhã de hoje (14) em função de comportamento indisciplinado. [+] — LATAM Brasil (@LATAM_BRA) September 15, 2020

