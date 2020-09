Lateral ex-Assermurb reforça Atlético-AC para volta do Brasileiro Feminino A2

O elenco do Atlético-AC feminino retomou os treinamentos há um mês e meio, após a paralisação das atividades por causa da pandemia do novo coronavírus.

Sob o comando do técnico Alceivo Almeida, as meninas do Galo Carijó se preparam para o reinício do Campeonato Brasileiro A2, marcado para 25 de outubro.

E a equipe terá novidades. Nesta semana, o clube acertou a contratação da lateral-esquerda Jaqueline, 26 anos, que nos últimos anos defendeu as cores da Assermurb.

A atleta se apresentou no novo clube na tarde desta terça-feira (29), no estádio Adauto Frota, em Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com o treinador celeste, atualmente 22 jogadoras compõem o elenco do Galo Carijó.

Das atletas que faziam parte do clube antes da paralisação por causa da pandemia, duas não integram mais o elenco: a zagueira/volante Ludimila e a atacante Keila. Novas contratações não estão descartadas.

– Cortamos, pois ambas não estavam comparecendo aos treinos. Ainda estamos observando alguns nomes – explica Alceivo Almeida.

Desde que o time voltou aos treinamentos, dois amistosos foram realizados.

Um contra a equipe sub-17 do Andirá e outro contra o time master do bairro Santa Cecília. Segundo o técnico, as atividades a equipe tem evoluído.

– Estamos trabalhando forte e evoluindo. Avaliamos a parte técnica durante os amistosos, sempre fazendo algumas paradas – diz.

O Atlético-AC está no grupo B do Campeonato Brasileiro Feminino A2, ao lado de 3B Sport, Fortaleza, Real Desportivo-RO, São Francisco-BA e São Valério-TO.

O Galo Carijó foi goleado por 7 a 0 pelo 3B Sport na estreia, no dia 15 de março.

A volta da competição está marcada para 25 de outubro, quando o Galo Carijó recebe o Real Desportivo-RO. O local e o horário da partida ainda não estão confirmados.

(Foto de capa: G1)

