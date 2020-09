Lava Jato do Rio denuncia Wassef por peculato e lavagem de dinheiro

Procuradores teriam encontrado movimentações suspeitas de recursos supostamente desviados da Fecomércio do estado

O advogado Frederick Wassef, que já atuou na defesa da família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi denunciado pela Lava Jato do Rio de Janeiro por peculato e lavagem de dinheiro.

Segundo a denúncia, os procuradores encontraram movimentações suspeitas de recursos supostamente desviados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ).

A força-tarefa afirma que houve contratações com escopo contratual falso, “pois ou os serviços arrolados não foram prestados ou foram prestados no interesse exclusivo de Orlando Diniz (então presidente da Fecomércio), para, por exemplo, a perseguição de adversários pessoais”.

A denúncia, feita pela Lava Jato no Rio, é mais um desdobramento da operação E$quema S, que apura um amplo esquema de desvio de dinheiro a partir da delação do ex-presidente da Fecomercio-RJ, Orlando Diniz.

Há suspeitas de que Wassef tenha atuado, a pedido de Diniz, para abrir investigações na polícia do Rio contra desafetos do ex-presidente da Fecomércio. [Foto: Paulo Vitale/Veja]

Veja a íntegra da denúncia:

https://pt.scribd.com/document/477483761/Denuncia

