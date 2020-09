Coluna da Léia Lima traz os cliques especiais em homenagem ao ‘Dia do Filho’ e muito mais

No 'Dia do Filho' esse lindo registro: Joana D'arc Martins com sua prole, Fernando e Isabelle Nóbrega. Veja mais cliques

DIA DO FILHO

No ‘Dia do Filho’ esse lindo registro: Joana D’arc Martins com sua prole, Fernando e Isabelle Nóbrega.

Elaine Costa recebendo todo carinho dos seus crescidos no ‘Dia do Filho’!

MEU FILHO

E embalada nas homenagens pela ‘Dia do Filho’, meu registro desse príncipe que é o melhor filho do mundo, Marcell Costa, que só me enche de orgulho!

BIG BIG

E teve bolinho bem no estilo ‘evitar aglomeração na pandemia’ para comemorar o big, big da Luiza. Na foto com a irmã caçula e a mamãe Samara Abraão.

2.6

Parabéns para a Nathalia do Vale que fez 26 anos. Beijo no coração!

CRIATIVA

Como dizem, mãe só tem uma! Amei a criatividade da Sylvane Gadelha no ‘Dia do Filho’. Nem que fosse através de foto, mas teve registro com todos seus rebentos! Gabriel, Caroline e Ilanna Gadelha

VISIBILIDADE

13k de popularidade nas redes sociais de Cláudia Nogueira, nossos parabéns pela conquista.

