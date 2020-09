Leia os planos de governo dos candidatos à Prefeitura Rio Branco, no ContilNet

Sete candidatos brigarão pelos votos dos rio-branquenses no dia 15 de novembro. As propostas de governo de todos eles já estão disponíveis para a população.

O ContilNet separou todas para você conferir, detalhadamente.

Veja:

JARBAS SOSTER

O empresário Jarbas Soster, do Avante, que terá como vice Afonso Fernandes, da Democracia Cristã.

LEIA AQUI O PLANO DE GOVERNO.

TIÃO BOCALOM

Tião Bocalom, do Progressistas, que caminhará com Marfisa Galvão, do PSD. O candidato, que ocupava cargo de secretário no atual governo, já disputou a prefeitura de Rio Branco, o governo do Acre e uma vaga de deputado federal, todas sem sucesso.

LEIA AQUI O PLANO DE GOVERNO.

SOCORRO NERI

A atual prefeita Socorro Neri, que assumiu após a derrota de Marcus Alexandre para o governo em 2018, oficializou sua candidatura à reeleição, tendo como vice Eduardo Ribeiro, do PDT. Ela conta com o apoio do governador Gladson Cameli (sem partido) e é uma das que podem ir para o segundo turno.

LEIA O PLANO DE GOVERNO.

ROBERTO DUARTE

O advogado e deputado federal Roberto Duarte (MDB) , ao lado da vice Antônia Lúcia Câmara (PL), ex-deputada federal.

LEIA O PLANO DE GOVERNO.

MINORU KINPARA

Minoru Kinpara (PSDB) ao lado do ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, que indicou o vice na chapa, o empresário Celestino Bento.

LEIA O PLANO DE GOVERNO.

DANIEL ZEN

O deputado estadual Daniel Zen, do PT, se colocar na disputa pela quinta vitória consecutiva do seu partido à prefeitura. Claúdio Ezequiel, do PSol, é o seu vice.

LEIA O PLANO DE GOVERNO.

JAMYL ASFURY

Jamyl Asfury, do PSC, com Vanda de Paula como vice-candidata. Ele já ocupou uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

LEIA O PLANO DE GOVERNO.

