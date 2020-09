Letícia Sabatella revela que sofreu tentativa de assédio e relata momento

Numa publicação do Instagram que falava sobre violência contra a mulher e a cultura do estupro, Letícia contou que sofreu assédio quando ainda era criança: “Voltando do Ballet, com 12 anos. Um carro pára ao lado da calçada larga, o motorista pergunta o nome da rua, eu respondo de longe. Ele finge não escutar, eu me aproximo pra que ele ouça. Então, reparo seu olhar vidrado, os olhos verdes, avermelhados, o pênis ereto (gigante)”.

Na sequência, a artista explicou que atitude tomou na ocasião: “Recuo, sem dar as costas, pego um tijolo de uma pilha de construção e fico imóvel, encarando-o, com o tijolo erguido. Ele segue até o fim da rua e retorna, passando por mim novamente. Meus olhos fixos nos olhos dele, quando passou por mim. Segui-o com o olhar até vê-lo sumir. Corri mais quarteirão e meio até chegar em casa. Coração a mil”.

Maeve Jinkings, que participou mais recentemente de A Dona do Pedaço, também compartilhou uma experiência traumática: “A partir dos 9 anos eu já escutava nas ruas palavras sussurradas nos meus ouvidos. Coisas como ‘buc#tud#’. Eu disse 9 anos”.

Voltando ao comentário de Letícia Sabatella, só ele teve mais de 1500 curtidas e 50 relatos. Por causa disso, uma internauta fez a seguinte observação: “O tanto de comentário de mulheres falando que passaram pela mesma coisa, muito difícil nascer mulher numa sociedade assim”.