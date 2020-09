Libertadores, Brasileirão e Copa do BR: onde assistir aos jogos desta semana

Separamos a seguir onde você poderá assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores (times brasileiros) e da Copa do Brasil

O futebol voltou com tudo e, diante de todas as competições rolando, separamos a seguir onde você poderá assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores (times brasileiros) e da Copa do Brasil nesta semana. Confira!

Nesta quarta-feira (16), o Internacional recebe o América de Cáli (transmissão: Fox Sports), às 19h15.RICARDO

FOTO: DUARTE/INTERNACIONAL

Também nesta quarta, mas às 21h30, o Palmeiras visita o Bolívar (transmissão: SBT e Fox Sports), assim como o Grêmio encara o Universidad Católica fora de casa (transmissão: Conmebol TV e SBT). FOTO: CESAR GRECO/PALMEIRAS

São Paulo e River Plate (transmissão: Fox Sports) se encontram na quinta-feira (17), às 19h. FOTO: LENITA-RODRIGUES/OFOTOGRAFICO

Também na quinta, mas às 21h, tem Independiente del Valle e Flamengo (transmissão: Facebook Watch). FOTO: ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO Pela Copa do Brasil, será o primeiro jogo da quarta rodada a ser disputado. Entram em campo nesta quarta seis times. O primeiro confronto será entre Ponte Preta e América-MG, às 19h (transmissão: SporTV e Premiere).FOTO: PONTEPRESS/ÁLVAROJR

Depois, às 21h30, tem Fluminense e Atlético-GO (transmissão: TV Globo (RJ e parte da rede), SporTV e Premiere). No mesmo horário, o Brusque recebe o Ceará (transmissão: TV Globo (CE), SporTV e Premiere).(FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.) Já na quinta, são dois jogos: Juventude e CRB, às 16h (transmissão: SporTV e Premiere), e Botafogo e Vasco, às 19h (transmissão: SporTV e Premiere). FOTO:MAGA JR/OFOTOGRAFICO Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians entra em campo nesta quarta (16), diante do Bahia, pela 11ª rodada (transmissão: Globo e Premiere), às 21h30. FOTO: RODRIGO COCA/CORINTHIANS

