Libertadores de volta: veja como estão os grupos e brasileiros no torneio

Confira a situação dos clubes do Brasil e dos principais adversários dos brasileiros no torneio.

Flamengo

Atual campeão, o Flamengo é o segundo no grupo A. O Rubro-Negro empata em pontos com o Independiente Del Valle (EQU), com seis cada. As duas equipes medem forças na quinta-feira (17/9) em Quito, valendo a liderança do grupo. Junior Barranquilla e Barcelona (QUE) ainda não pontuaram.

Após a parada, o urubu perdeu o técnico Jorge Jesus e trouxe Domènec Torrent. Para o jogo desta quinta-feira, o goleiro Diego Alves é desfalque certo após testar positivo para Covid-19. Um dos destaques do time em 2019, o atacante Bruno Henrique, lesionado, também deve desfalcar a equipe carioca.

Brasileiros

O Palmeiras é o líder do grupo B. O alviverde venceu seus dois compromissos pela competição e na terceira rodada sai para enfrentar o Bolivar (BOL) nesta quarta-feira (16/9). No grupo C, o Athletico–PR é o segundo colocado da chave, atrás do Jorge Wilstermann (BOL). As duas equipes jogam nesta terça-feira.

O São Paulo também é o segundo no grupo D, que conta com o atual vice-campeão River Plate. O tricolor recebe os argentinos na rodada, em jogo nesta quinta-feira (17/9). No grupo E, quem dá as cartas são os arquirrivais Grêmio e Internacional, empatados com quatro pontos nos dois primeiros lugares da chave. O Inter pega o América de Calli (Colômbia) e o Imortal vai visitar a Universidad Católica (CHI).

O Santos lidera o grupo G, com seis pontos. O Peixe encara o Olimpia (PAR) em duelo que vale a liderança da chave.

Rivais

Os principais oponentes dos brasileiros estão confinados em hotéis ou centros de treinamento, devido aos surtos de Covid-19 em seus elencos. Os argentinos Boca Juniors e River Plate trancafiaram seus jogadores, proibindo os atletas até mesmo de irem para casa. O Boca está na segunda posição do grupo H, com quatro pontos, atrás do Libertad (PAR), que lidera com seis.

Outro argentino, o Racing lidera o grupo F, ao lado do Nacional (URU), com seis pontos. Com postura semelhante à de River e Boca, os uruguaios levaram seu elenco para um resort e só saem para a disputa dos jogos do campeonato nacional e da Libertadores. Assim como o Nacional, o Peñarol adotou uma série de cuidados acertados com o governo do Uruguai para o retorno do futebol. O time uruguaio é o terceiro na chave C.

Transmissão

Uma das grandes novidades para o retorno da Libertadores será a cobertura televisiva. O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) adquiriu os direitos de transmissão na televisão aberta e a bola já rola no canal nesta rodada, com jogos de Palmeiras e Grêmio.

A emissora acertou com nomes como Ricardo Rocha, Mauro Galvão (comentaristas) e Téo José (narração). Mauro Beting também é um nome desejado pela empresa de Silvio Santos.

Confira as datas e horários dos jogos dos times brasileiros na terceira rodada da Libertadores:

Terça-feira (15/9)

19h15

Jorge Wisltermann (BOL) x Athletico–PR

21h30

Santos x Olimpia (PAR)

Quarta-feira (16/9)

19h15

Internacional x América de Cali (COL)

21h30

Bolivar (BOL) X Palmeiras

Universidade Católica (CHI) x Grêmio

Quinta-feira (17/9)

19h

São Paulo x River Plate (ARG)

21h

Independiente Del Valle (EQU) x Flamengo