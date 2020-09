Limpeza de pele, combo depilação e produtos de sexy shop; participe do sorteio da Kelly

Hoje é o último sorteio da promoção do meu aniversário! Corre no meu Instagram @kellykley e siga todas as regras

Confira a coluna social, Estilo & Evento todas as quarta-feiras por Kelly Kley

Sugestões: kelly.kley@gmail.com

PUBLICIDADE

Instagram: @kellykley

É HOJEEEE!

Hoje é o último sorteio da promoção do meu aniversário! Corre no meu Instagram @kellykley, siga todas as regras. Você pode ser o grande sortudo ou sortuda que irá levar todos os prêmios! (1) Uma limpeza de pele na Clínica Corpus, (1) um combo: depilação intima completa, meia perna e axilas na SUAV e (1) kit com três itens da Climax Sexy Shop.

3 ANINHOS

No último sábado (25), os papais Mirla Saldanha e Jairo de Farias receberam amigos e familiares em uma festa intimista devido o momento de pandemia, para comemorar os três aninhos do caçula, Jairo Gabriel, com o tema Relâmpago McQueen em sua residência em Gameleira, Pernambuco.

VIVEIRO CAPIM SANTO

Inaugurou o Viveiro Capim Santo, das empreendedoras Fabiola Pinheiro e Suely Muniz, com plantas aéreas feitas com argila, substrato e musgo em um espaço de bom gosto e super aconchegante, no Térreo do Pinheiro Palace Hotel.

GLAMOUR

No glamour de hoje, Nara Karoline aproveitando o domingo para descansar e aproveitar o sol em sua piscina.

CHEGOU!

A família Haddad e Dankar estão em festa com a chegada da pequena Bella Maria, na última sexta-feira (25). O casal Brunna Haddad e Rennan Dankar está em pura felicidade com sua primogênita. Toda felicidade à família!

NÍVER

No dia 15 de setembro a querida Marivânia Pereira Pinto trocou de idade, ganhando festinha surpresa no Deck Trattoria. Parabéns!

VIA VERDE SHOPPING

Anote em sua agenda. O Via Verde Shopping está funcionando de segunda-feira a domingo, das 12h às 21h.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários