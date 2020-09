“Lua Cheia de Milho”: entenda por que a lua cheia em setembro ganha este nome

A lua cheia de setembro, que na foto dia aqui do ContilNet foi espetacularmente capturada pelo fotógrafo Jardy Lopes, tem um nome curioso: “Lua de Milho” (Corn Moon), em inglês. Você sabe de onde ele vem?

Ela chega em sua fase completa nesta quarta-feira (2). Em muitas culturas do mundo, Luas Cheias eram usadas para rastrear o tempo. Assim, cada Lua do ano tinha um nome correspondente à estação. Nesta quarta temos a Lua Cheia do Milho. As noites estão começando a ficar mais longas.

Ela tem esse nome pois é quando a soja, o milho e o trigo estão florescendo nos campos e em breve serão debulhados.

Legal, né?

Agora quanto à cor meio vermelha que aparece na foto, a história não é tão bonita. O tom avermelhado fica mais intenso quando há partículas de queimadas, erupções vulcânicas ou poluição na atmosfera.

Aproveite e aprecie esta noite, já que ela estará (por incrível que pareça), ainda mais linda!

