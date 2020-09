Lua sombra sobre Júpiter

Tal como acontece com os eclipses solares na Terra, dentro do círculo escuro que cruza o topo das nuvens de Júpiter, pode-se testemunhar um eclipse solar completo

A lua vulcanicamente ativa de Júpiter, Io, projeta sua sombra no planeta nesta imagem dramática da espaçonave Juno da NASA. Tal como acontece com os eclipses solares na Terra, dentro do círculo escuro que cruza o topo das nuvens de Júpiter, pode-se testemunhar um eclipse solar completo quando Io passa na frente do sol. Esses eventos ocorrem com freqüência em Júpiter porque é um grande planeta com muitas luas. Além disso, ao contrário da maioria dos outros planetas em nosso sistema solar, o eixo de Júpiter não é altamente inclinado em relação à sua órbita, então o Sol nunca se afasta do plano equatorial de Júpiter (+/- 3 graus).

Isso significa que as luas de Júpiter regularmente projetam suas sombras no planeta ao longo do ano. A proximidade de Juno com Júpiter fornece uma visão excepcional do olho de um peixe, mostrando uma pequena fração perto do equador do planeta. A sombra tem cerca de 2.200 milhas (3.600 quilômetros) de largura, aproximadamente a mesma largura de Io, mas parece muito maior em relação a Júpiter.

Um pouco maior que a Lua da Terra, Io é talvez mais famosa por seus muitos vulcões ativos, muitas vezes capturados por fontes elevadas de material ejetado bem acima de sua fina atmosfera.

O cientista cidadão Kevin M. Gill criou esta imagem com cores aprimoradas usando dados do imager JunoCam da nave espacial. A imagem bruta foi tirada em 11 de setembro de 2019 às 20h41. PDT (23h41 EDT) enquanto a espaçonave Juno realizava seu 22o sobrevoo de Júpiter. No momento em que a imagem foi tirada, a espaçonave estava a cerca de 4.885 milhas (7.862 quilômetros) do topo das nuvens a uma latitude de 21 graus.

