Luan Santana, Luísa Sonza, Gal Costa, Nando Reis e Duda Beat: veja lives deste sábado

Este sábado (26/9) será um dia disputado no universo das lives com show. Nos mais diversos horários, grandes nomes da música se apresentam no YouTube para levar alegria ao público e seguir arrecadando doações aos atingidos pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A data tem como destaques shows de Luan Santana, Luísa Sonza, Nando Reis, Duda Beat e muito mais. Veja a programação completa: Live FM Diário com Juan Marcus e Vinicius, Jefferson Moraes, Rayane e Rafaela e George Henrique e Rodrigo, 15h – YouTube

Cezar & Paulinho, 17h – YouTube

Mastruz com Leite, 19h – YouTube

Luan Santana, Luísa Sonza e Giulia Be, 20h – YouTube

Pedro Henrique & Daniel Faria, 20h – YouTube

Festival IMuNe 2020 com Elza Soares, Djonga, Renegado, IMuNe e mais, 20h – YouTube

Leila Pinheiro, 20h – YouTube

Allana Macedo, 20h – YouTube

Nando Reis e Duda Beat, 21h – YouTube

Gal Costa, 22h – YouTube

Sandro DJ, 22h – YouTube

