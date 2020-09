Luana Piovani recebe diagnóstico positivo para Covid-19

Morando em Portugal desde o início do ano passado, Piovani disse que está trancada em seu quarto e se preocupa em manter distância dos seus três filhos

Luana Piovani, 44, revelou que está com Covid-19 durante uma live realizada em seu canal no YouTube na noite deste domingo (20). Segundo a atriz, ela descobriu que estava com a doença após retornar de uma viagem feita a Paris, na França.

Morando em Portugal desde o início do ano passado, Piovani disse que está trancada em seu quarto e se preocupa em manter distância dos seus três filhos, Dom, 8, e Liz e Bem, 5.

“Testei, sim. Estou covidiana. Por isso estou trancada no quarto. As crianças não podem passar da porta para cá. Estou me alimentando igual um cachorrinho, na jaulinha, a Maiara coloca a comida aqui na porta”, contou Piovani.

PUBLICIDADE

Em julho deste ano, após suspeitar de que estava com a doença, Piovani fez um teste e recebeu diagnóstico negativo para Covid-19. Na época, a apresentadora compartilhou sua experiência e disse que sentiu aliviada. “Chegou por SMS e deu negativo. Aí que alívio, já agarrei e dei uns beijos nas crianças. É muito doido.”

Com a flexibilização da pandemia na Europa, Luana Piovani vinha compartilhando diversas viagens que fazia para Ibiza, na Itália, e a última para Paris. Em seus Stories a apresentadora chegou a comentar como lidava com o uso de máscaras, que ainda é obrigatório, e afirmou que não se adaptava bem.

Outra atriz que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus foi Juliana Paes. Neste final de semana (19), a equipe da artista confirmou que ela está com a doença, porém “bem e assintomática”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários