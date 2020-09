Lucas ameaça Raíssa: “Saiba que você vai acordar com bosta de vaca na cara”

O desentendimento entre Lucas Maciel e Raíssa Barbosa, participantes de ‘A Fazenda 12’, está longe de acabar. Depois de brigarem na última festa, o assunto continuou rendendo. No início da noite desta segunda-feira (21), logo após os peões deixarem a sede para a baia, os dois voltaram a discutir.

Tudo começou quando a modelo disse que tomaria uma atitude drástica, no pós-festa, caso Jojo Todynho não tivesse terminado com a treta. “Eu ia jogar um balde de água em você”, disse Raíssa. Lucas não gosta da declaração da modelo e responde: “Se você fizer isso, esteja preparada para acordar cheia de bosta de vaca na cara”. Indignada, a peoa diz que jogar água e bosta são coisas diferentes. “O doido só para quando encontra alguém mais doido que ele”, continuou Lucas. “Então vamos ver quem é mais doido”, questionou Raíssa.

“Se você quiser chegar nesse nível, eu vou te ensinar o que é baixar o nível”, prometeu o peão, e completou: “Sua gracinha tem que parar onde começa a dos outros”, disse o apresentador para a vice-miss bumbum. Irritada, a modelo responde: “É minha forma de me defender”. Lucas então rebate: “Sua civilização está onde?”. E Raissa dispara: “Você que me agrediu, porra”. O apresentador diz que está na paz com ela, mas a modelo discorda: “Eu não estou em paz com você”. [Foto: Reprodução/Instagram]

essa briga da raissa e do lucas vai render muito ainda socorro #afazenda12 pic.twitter.com/RrdlxjENyK — 𝗸𝗹𝗲𝘃 (@klevcomenta) September 21, 2020

