Luciano Huck alfineta Governo Bolsonaro após polêmicas na economia

“Vixe. Que ‘bateção’ de cabeça quando mais do nunca precisamos de liderança. Não há vento bom para uma nau sem rumo”, escreveu o apresentador da Globo.

A polêmica teve início quando o presidente da República disse que “está proibido” dentro do governo falar do programa Renda Brasil. O projeto chegou a ser discutido como um substituto do Bolsa Família.

Em seguida, ele também criticou tentativas de se buscar receitas para o Renda Brasil a partir do congelamento de aposentadorias e pensões.

Ainda no Twitter, o virtual candidato à presidência da República em 2022 falou sobre hoje ser o Dia Internacional da Democracia. “Momento para estimular o surgimento de novas lideranças”, disse ele.

“Renovar o Brasil passa por atrair gente correta, sensível e inteligente para a política. O sistema democrático é uma conquista, uma obra sempre em progresso e com desafios permanentes”, completou Luciano Huck.