Luísa Sonza é atacada em posts antigos com Whindersson Nunes: “Apaga isso”

Luísa segue sendo acusada por algumas pessoas de ter traído o ex-marido, Whindersson Nunes com Vitão. A cantora e o humorista anunciaram o fim do casamento em abril deste ano. Meses depois, começaram os rumores de que ela estaria namorando Vitão.

A confirmação do romance ocorreu na semana passada, com posts de fotos do casal nas redes sociais de ambos.

“Me libertei”

Na semana passada, Luísa resolveu comentar sobre os rumores de que teria traído Whindersson com Vitão. “Eu queria que as pessoas me conhecessem, eu tinha essa sede de mostrar que eu era uma pessoa correta, que eu tenho caráter. Mas quando eu entendi que ninguém estava nem aí para o que eu tinha que dizer ou não… Acho que me libertei. Para mim, não me interessa mais o que você pensa, o que você acha ou não de mim.”

Sonza também ressaltou que sabe da própria verdade e que não precisa dar satisfação a ninguém de sua vida. “Eu sei da minha verdade e eu não acho que eu tenho que dar satisfação, nem me justificar sobre coisas que eu nunca fiz e nem faria com um ser humano. Não deem atenção para essas pessoas. Elas nunca deram atenção para mim. Nunca quiseram escutar meu lado ou o que eu tenho para dizer”, desabafou.