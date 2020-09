Mailza parabeniza Cruzeiro do Sul e fala dos mais de R$ 6 milhões enviados para o município

No dia que Cruzeiro do Sul completa 116 anos, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) usou as redes sociais para falar do seu trabalho pelo município e destacar seu comprometimento com a população cruzeirense. Ao todo, Mailza destinou mais de R$ 6 milhões para a saúde, assistência social e pesca.

Desse total, R$ 2,5 milhões (dois milhões e quinhentos mil) já foram pagos para a saúde, distribuídos assim: R$ 1,2 (um milhão e duzentos mil) foi para humanização e acolhimento da Maternidade e Hospital do Juruá; a segunda, no valor de R$ 1 milhão, para combate ao coronavírus e outra de R$ 350 mil para a Ufac – Campus Floresta fabricar máscaras e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

PUBLICIDADE

Esse montante já pago se soma aos mais de R$ 4 milhões destinados pela parlamentar para as áreas da assistência social, combate a violência contra mulher e pesca, sendo R$ 1,6 (um milhão e R$ 600 mil) para construção da Casa da Mulher Brasileira, R$ 1 milhão para construção de casas populares; R$ 250 mil para Casa de Acolhimento Lar Ester Cameli, R$ 220 mil para compra de um veículo para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruzeiro do Sul (APAE); R$ 200 mil, compra de um veículo e custeio Lar Vicentino e R$ 100 mil para Casa Abrigo do Juruá.

Já a Colônia de Pescadores de Cruzeiro foi contemplada com R$ 150 mil para compra de uma camionete e R$ 260 mil, compra de uma fábrica de gelo.

“Ano passado estive presente numa uma linda festa, cheia de energia, junto com a população. Quero dizer que nesse momento de dificuldade que ainda estamos passando, temos procurado ajudar por que Cruzeiro mora no meu coração. Sinto uma felicidade imensa saber que contribuo diariamente no Senado para a melhoria da vida das pessoas. Passo aqui para deixar meu abraço fraterno a cada cruzeirense, renovar meu compromisso de servir a população e dizer da honra e satisfação em contribuir com essa cidade, lugar de gente do bem, aconchegante, uma das mais lindas do Juruá”, disse a senadora Mailza.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários