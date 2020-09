Maior coligação de Sena oficializa Gerlen Diniz e Toinha Vieira à prefeitura

‘Filhos de Sena, Unidos pelo Povo’ é o nome do maior movimento político de Sena Madureira para as eleições deste ano, que reúne Progressistas, PSDB, PTB, PDT e Cidadania no mesmo projeto. O lançamento ocorreu nesta sexta-feira (11) durante a convenção partidária da coligação, que ainda confirmou o líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, Gerlen Diniz (Progressistas), à prefeitura e a ex-prefeita e ex-deputada Toinha Vieira (PSDB) como vice. A chapa ainda apresenta mais de 50 candidatos à Câmara Municipal.

O deputado decidiu abrir mão do mandato na Aleac para disputar as eleições de 15 de novembro. “Estou no segundo mandato de algo que eu sonhei muito. É maravilhoso você poder representar o povo e fazer leis que abrangem todo nosso estado, mas agora me proponho a administrar a minha cidade. Sei que atravessamos dificuldades financeiras, mas isso é mais um desafio.”

A tucana Toinha Vieira disse que o povo pedia a união dos partidos de oposição ao atual prefeito Mazinho Serafim (MDB) e que a chapa já é “vencedora em nome de Jesus”. Questionada sobre os desafios da campanha, a candidata citou o coronavírus e disse que todas as recomendações de prevenção serão tomadas. “Creio que vamos vencer e isso aí vai passar. Nós não precisamos ter medo da covid-19, ela é que tem que ter medo de nós. Nós vamos enfrentar com fé em Deus e com coragem vamos vencer”.

Aliança estratégica

Fora de Sena, a coligação se fortalece ainda mais com o apoio de nomes influentes nas decisões políticas do Acre e do Brasil, como o governador Gladson Cameli (sem partido) e o vice Major Rocha (PSDB), além dos senadores Márcio Bittar (MDB) e Mailza Gomes (Progressistas). O progressista Lívio Veras participou da convenção da chapa Ghelen e Toinha representando a senadora Maílza Gomes.

Presidente regional do PTB do Acre, Charlene Lima destacou o papel do partido para viabillizar a união em torno da chapa majoritária. “Nós tivemos sabedoria para ceder, nos unir e não encerrar o diálogo, porque a política é isso. A partir do momento que se encerra o diálogo, não há política. Vou apoiar e estar na campanha como se fosse minha. O PTB estará de coração com seus 20 candidatos à Câmara de Sena Madureira.”

A publicitária se refere à estratégia do vereador Josandro Cavalcante, que já havia sido sondado para o cargo de vice-prefeito de Gerlen Diniz, mas desistiu em nome do projeto.

“Para mim é um momento histórico porque passei 20 anos na oposição tentando a união de todos. Entendi que precisaria ceder para termos chance de ganhar as eleições e colocar essa cidade no seu devido lugar, um lugar de destaque no estado. Então, às vezes é preciso perder aqui para ganhar lá na frente, e quando eu digo ganhar, é ganhar essa cidade e colocar pessoas qualificadas a serviço do povo”, explica Cavalcante.

