Mais de 40% das queimadas no Acre aconteceram em Feijó e Tarauacá

As cidades de Feijó e Tarauacá foram responsáveis por 40,2% do total de queimadas em todo o estado entre julho e a primeira semana de setembro. Ao todo, as cidades registraram 6.390 focos de calor nesse período.

Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e foram obtidos por meio de um dos satélites que cobrem a região.

Feijó lidera a lista de municípios que mais queimam no Acre, com 3.804 focos (23,9%). Tarauacá segue no ranking com 2.586 focos (16,3%).

Em relação ao mesmo período do ano passado, as cidades tiveram crescimento de 35% e 34%, respectivamente, nos índices de fogo.

Em todo o Acre, já são quase 16 mil focos de calor entre julho e setembro.

(Foto: Assis Lima)

