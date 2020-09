Mais de 400 focos de queimadas foram registrados em todo o AC nas últimas 24 horas

Mesmo com pancadas de chuvas em alguns pontos da Capital e nos municípios do interior, pelo menos 413 focos de queimadas foram registrados em todo o Acre nas últimas 24 horas, segundo dados do satélite de referência.

Nos primeiros 20 dias do mês de setembro, 2.684 focos de queimadas foram contabilizados pelo mesmo satélite em todo o Estado.

O Boletim do Tempo elaborado pelo Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) aponta que o princípio do Risco de Fogo é de que quanto mais dias seguidos sem chuva, maior o risco de queima da vegetação.

O risco de fogo Mínimo e Baixo é previsto em todo o estado do Acre; o risco Médio é previsto em pontos isolados no Leste e Oeste acreano; o risco de fogo Alto e Crítico é previsto em pontos isolados do estado do Acre, com maior concentração na regional do Baixo Acre, também é previsto em pontos do Alto Acre, Purus e Juruá.

Desde o início do ano de 2020 até 20 de setembro, 6.728 focos foram contabilizados, ficando abaixo do ano de 2005 e 2016 e acima dos anos de 2010 e 2019.

