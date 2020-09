Mais uma na lista! Atriz Juliana Paes está com covid-19, mas assintomática

Atualmente, a atriz está no ar em três novelas da Globo, 'Laços de Famílias', 'Totalmente Demais' e, a partir de segunda, 'A Força do Querer': “Já posso pedir música no Fantástico?”, brincou

Mais uma para o time de celebridades vítimas do coronavírus. Juliana Paes está com covid-19, como confirmou a Globo. A assessoria de imprensa afirmou que ela segue ‘bem e assintomática’. Sendo assim, continua em casa, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Vale destacar que o marido da musa, Dudu Batista, teve a doença e também ficou assintomático. Aliás, a experiência com o coronavírus é grande. Juliana já enfrentou o diagnóstico da mãe, em abril, e contou nos stories do Instagram como que dona Reina Couto se recuperou da doença. Dessa vez, porém, a atriz ainda não se manifestou.

Atualmente, Juliana Paes está no ar como Ritinha na reprise de ‘Laços de Família’. Além disso, aparece na faixa das 19h como Carolina, em ‘Totalmente Demais’. E ainda tem mais. A partir de segunda-feira (21), protagoniza a novela das 21h, ‘A Força do Querer’, como Bibi. Assim, a artista estará em três novelas da Globo ao mesmo tempo. Ao comentar a notícia, ela brincou: “Já posso pedir música no Fantástico?”.

Outros nomes

Desde que o coronavírus chegou ao Brasil, vários famosos já foram contaminados. Inclusive, uma festa onde a digital influencer Gabriela Pugliesi estava foi o local suspeito do primeiro contágio no país. Depois de confirmar a doença, ela passou pela quarentena. Contudo, no meio do auge do isolamento social, deu uma festa para vários amigos. E, assim, acabou ‘cancelada’ pela internet.

Mais recentemente, Luisa Sonza, Wesley Safadão, Simaria, Gabi Martins (ex-BBB), Rodrigo Simas e Ágatha Moreira também testaram positivo. Infelizmente, algumas perdas importantes passaram pelo mundo das celebridades, como o músico Parrerito e o ator Nick Cordero.

