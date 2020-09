Malvino Salvador “exclui” Caio Castro de foto e ator questiona

View this post on Instagram

Quem aí está ligado na reprise de Fina Estampa? ⠀ Lembro que na época da gravação minha vida era uma correria, então fico feliz de poder assistir aos episódios dessa vez. Estou matando a saudade do Quinzé, esse personagem que me marcou muito! ⠀ Em 2011, eu já era pai da Sofia, então levei essa experiência pra relação com o Quinzinho. Acho que o Quinzé também me “treinou” pra ser pai de menino, algo que eu só estou vivendo agora, com a gravidez da Kyra. ⠀ De lá pra cá, pintou muita coisa boa na minha carreira. Fiz teatro, cinema, minisséries e explorei outros papéis nas novelas. Hoje tenho um olhar mais maduro e sou grato por ter trabalhado com uma equipe tão fantástica quanto a de Fina Estampa.