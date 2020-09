Manuel Marcos participa de convenções em Assis Brasil e Senador Guiomard

O deputado federal Manuel Marcos (Republicanos), participou neste sábado, 12, no município de Assis Brasil da convenção da aliança dos partidos PSDB e PSL.

Assis Brasil foi um dos municípios onde o deputado esteve contemplando suas emendas parlamentar. “Destinamos mais de 1,8 milhão em emendas para o município onde estará atendendo as áreas da saúde e educação”, destacou o Republicano que completou sua fala desejando sucesso ao pré-candidato a prefeito Antônio Zum e o vice-Prefeito Capitão Arleudo, assim como os demais pré-candidatos.

Em Senador Guiomard, Manuel Marcos, participou da convenção onde contou com a aliança dos partidos Republicanos e PSDB para homologação dos pre-candidatos a prefeito Branca Meneses, o Vice Rennê Ribeiro e vereadores dos dois partidos.

O Parlamentar já destinou ao município de Senador Guiomard cerca de 1,9 milhão para as áreas da saúde e educação, em sua fala firmou compromisso com os pré-candidatos e se colocou à disposição para continuar contribuindo com o munícipio através de seu mandato.

Estiveram compondo o dispositivo de honra o presidente do Republicanos no Acre Deputado federal Manuel Marcos, o presidente municipal do Republicanos em Senador Guiomard e pré-candidato a vereador Jhon Rebes, a presidente municipal do PSDB e pré-candidata a prefeita Branca Meneses, o pré-candidato a vice prefeito Renê Ribeiro e o ex-prefeito de Senador Guiomard, Celso Ribeiro, ex-deputado estadual Zé Carlos.

