Maratona do Rio 2020 reabre inscrições para prova virtual

As inscrições para a edição virtual da Maratona do Rio 2020 foram reabertas e novos participantes poderão se inscrever no site oficial do evento até o dia 12 de outubro, adquirindo os planos Essential e Essential Plus e escolhendo uma das seguintes distâncias: 5 km, 10 km, 21 km ou 42 km. Em função da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, não haverá uma versão presencial da maratona, já que seria difícil garantir a não contaminação dos participantes. Com isso, a Maratona do Rio poderá ser realizada de qualquer lugar do país através do aplicativo Running Heroes, sendo que o percurso deverá ser feito entre os dias 9 e 12 de outubro.

Os planos disponíveis oferecem diferentes facilidades e benefícios aos atletas. O Essential, que custa R$ 49,90 (fora o frete), dá direito ao número de peito e certificação digital, além de Master Classes e programas de treinamentos, com séries de atividades montadas pelos especialistas do evento para ajudar os atletas na preparação. O pacote também dá acesso ao Clube Maratona + Alegria, que vai oferecer descontos em produtos de parceiros e serviços exclusivos até dezembro deste ano, além da medalha que chegará para o participante após o evento. Já Essential Plus, de R$ 129,90 + frete, acrescenta no pacote a camisa da Maratona do Rio 2020, que foi escolhida pelos corredores e apelidada de Laranjinha.

A corrida de rua será realizada por meio do aplicativo Running Heroes (disponível para downloads nas lojas Apple e PlayStore) e a provas estarão disponíveis para serem realizadas entre os dias 9 e 12 de outubro, no trajeto escolhido pelo atleta. Enquanto correm, os inscritos estarão contribuindo para o combate à pandemia do coronavírus, já que a cada quilometro percorrido uma quantia em dinheiro será doada à Fiocruz para viabilizar tratamentos e formas de prevenção à Covid-19. Os resultados ficarão disponíveis em tempo real na plataforma e também serão incluídos no site da maratona. A prova virtual não contará com as categorias divididas por faixa etária: o ranking será geral para todos os participantes. O kit e a medalha do atleta serão enviados aos endereços após a conclusão da prova.

