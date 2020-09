Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana, dicas de alugueis de brinquedos e mais

Presidente do Poder Legislativo Estadual, deputado Nicolau Júnior, aniversariante do dia 8, recebendo em seu gabinete os cumprimentos de sua irmã, Ana Paula e governador Gladson Cameli

Hoje, enfermeira Carol Lopes Silva ao lado do maridão, advogado Marcus Vinicius Paiva Silva, completa seus 3.0. Da Coluna Parabéns com desejos de felicidades e muitas realizações.

PUBLICIDADE

CLUBKIDS ON-LINE

Olha que bacana. Nossa cidade agora conta com uma loja de aluguel de brinquedos, voltado a atender a fase da primeira infância. É a ClubKids, papais e mamães, agora ao invés de gastar com um único brinquedo, gasta-se aos poucos com vários, que vão se adequando a cada nova fase de desenvolvimento do bebê.

*Como funciona? Tudo muito prático e fácil, feito através do site www.clubkidsoficial.com.br . Você escolhe o brinquedo, a forma de pagamento e prontinho! Em 3 dias úteis o brinquedo chega na sua casa.

A cada locação o brinquedo é desmontado e rigorosamente higienizado, depois embalado. Show de bola!

VIVAS, VIVAS

Sábado, meu compadre Tião Silva ganhou da mulher Nilde, dos netos e filhos, reunião intimista, surpresa em torno de sua nova idade, seus 6.8. Deliciosa paella, especialmente preparada pelo filho, o advogado Marcus Vinícius, foi o prato principal do jantar. Na tertúlia bons papos, drinks, vinhos da melhor safra e claro, muita animação. Parabéns!

Aproveitando o feriado e visitando a terrinha e lógico não poderia deixar de ir à gameleira nosso querido Tufic Bader. Nessa sexta, Tufic já embarca para Miami, onde reside, deixando saudades.

NOVIDADE NA RIZZOS TUR

A agência de viagens Rizzos Tur agora está representando a empresa DHL EXPRESS, dispondo os serviços de despacho de encomendas e documentos. Então, precisou enviar cargas, encomendas, presentes e documentos, basta ligar nos número (68) 99910-6896 e 3226-1650, que tudo será providenciado perfeitinho para você e sua empresa.

Ela é notável!. Teen Ana Flávia Lavocat Barbosa Holanda ganhou medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática-OBM, o canguru matemático do Colégio Anglo. Parabéns, Aninha.

