Márcio Bittar anuncia R$ 45 milhões para duplicação e recuperação de estradas

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, confirma destinação do recurso na sexta

O senador Márcio Bittar (MDB) anunciou nesta quinta-feira (24) que conseguiu a destinação, via Ministério do Desenvolvimento Regional, de R$ 45 milhões para duas obras em estradas no interior do Acre.

A primeira delas, no valor de R$ 15 milhões, envolve a duplicação da rodovia que liga o perímetro urbano de Cruzeiro do Sul ao aeroporto do município. “Uma obra importante para desafogar o trânsito da nossa querida Cruzeiro”, disse o parlamentar federal.

PUBLICIDADE

Com um custo de R$ 30 milhões, a outra obra trata da recuperação da estrada estadual entre Rio Branco e a vizinha Porto Acre. “Uma notícia boa e positiva em um momento não difícil como esse”, comenta Bittar.

A verba atende a um pedido do governador Gladson Cameli (sem partido).

Estaremos amanhã (25) em Cruzeiro do Sul anunciando todos esses investimentos. Quero agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pelo grande apoio que tem dado ao Acre e ao governador Gladson Cameli, que solicitou os recursos para a realização desses projetos”, disse Bittar ao ContilNet.

Nesta sexta (25), em agenda em Cruzeiro do Sul para debater a integração com o Peru, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, fará a confirmação dos recursos. Participa ainda o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo.

“Bittar tem feito extraordinário trabalho em favor do Brasil e do Congresso Nacional, apoiando a agenda do presidente Bolsonaro e do desenvolvimento regional, com um olhar todo especial para o estado do Acre. Essas obras são demandas históricas daquela região que estão sendo viabilizadas com o trabalho, apoio e determinação do senador, além da sensibilidade do presidente”, disse Marinho.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários