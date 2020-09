Maria Alice, Thiago Caetano ou Antônia Lúcia: MDB diz que ainda não decidiu vice de Duarte

Três nomes estão no páreo e podem ser o vice-candidato a Prefeitura de Rio Branco na chapa de Roberto Duarte (MDB), são eles os ex-secretários Tiago Caetano, Maria Alice e a ex-deputada federal Antônia Lúcia.

Segundo informações vindas do MDB na manhã desta segunda-feira (14), o nome ainda não está decido. “Qualquer informação é mero boato. Sabemos que três nomes estão bem avaliados, Maria Alice do próprio partido, Caetano e Antônia Lúcia, ambos do PL”, explicou um membro da direção do partido.

A reportagem tentou contato com o pré-candidato Roberto Duarte, mas não obtivemos resposta. A escolha vai ser divulgada na convenção do partido, na tarde desta segunda, às 18 horas, no Colégio Meta, em Rio Branco.

