Marido é esfaqueado pela esposa ao chegar bêbado em casa

Antônio Francisco Aguiar, 40 anos, foi atingido nas costas, no peito e no braço esquerdo

Antônio Francisco do Nascimento Aguiar, de 40 anos, foi ferido com três golpes de faca, na noite desta segunda-feira (21), na própria casa na rua Wilson Ribeiro, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio foi a um bar com amigos, chegou bêbado em casa e começou a discutir com a esposa. A mulher pegou uma faca e desferiu três golpes contra Antônio, que foi atingido nas costas, no peito e no braço esquerdo. Em seguida, o homem correu pela rua pedindo ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Antônio ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu a mulher em flagrante. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes, para o procedimento cabíveis.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

