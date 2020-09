Marieta Severo desabafa sobre Bolsonaro e lamenta atitudes do governo

“Nunca achei que esse tipo de governo poderia ser eleito, nem que uma parte da população fecharia com os valores que ele propõe. Jamais acreditei que a foto de uma criança fazendo uma arma com as mãos fosse levar tanta gente a assinar embaixo e seguir por esse caminho”, desabafou a global.

Na eleição que deu vitória ao atual presidente da República, em 2018, a artista apoiou publicamente o concorrente dele, Fernando Haddad (PT), e sempre rechaçou os elogios do político à Ditadura Militar (1964-1985).

A intérprete da vilã Alma ainda disse que recebeu surpresas positivas e inimagináveis nos últimos 20 anos, depois da gravação de Laços de Família.