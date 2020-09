Marília Mendonça anuncia live com músicas inéditas: “Um sentimento louco”

Marília Mendonça começou uma ação no Instagram junto de algumas celebridades para anunciar um novo projeto. Quer descobrir o que vem aí? A Coluna Leo Dias te adianta.

Para lembrar o primeiro DVD de 2015, Mendonça realizará uma live especial no dia 17 de outubro, às 20h, com algumas composições inéditas, da época em que iniciou sua carreira, mas não teve coragem de gravar antes. “A ideia é voltar em um ano de felicidade pra esquecer um pouco este. Percebi que o público está buscando muito as músicas antigas e que nenhum fã de Marília Mendonça consegue superar o primeiro DVD. Então, VEM AÍ mais que uma live, um sentimento louco… dia 17/10, às 20h”, disse Marília à coluna.