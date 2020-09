Marília Mendonça fala sobre abdominoplastia: “Retirei dois quilos de pele”

Marília Mendonça está em processo de emagrecimento desde antes do nascimento do filho, Léo. Em entrevista no programa Encontro com Fátima Bernardes, na manhã desta quinta-feira (17/9), a artista falou sobre o processos de reeducação alimentar.

Questionada sobre as vontades de mudar a aparência, ela explicou que sempre analisou se estaria se submetendo aos padrões. “Se eu mudasse, é porque eu estaria cedendo à pressão que eles [público] fazem”.

Hoje, ela se adequa a um programa de reeducação alimentar para perda de peso. “Tudo que fiz foi com base na alimentação saudável”, frisou. Durante o bate-papo, Marília Mendonça revelou que só depois fez uma abdominoplastia. “Retirei 2 kg de pele que estavam me incomodando”, contou. “Beiço novo” No mês passado, a sertaneja compartilhou com os seguidores dela nas redes sociais o resultado de procedimento estético que fez na boca. A mãe de Léo até perguntou a opinião dos seguidores. Para mostrar o visual, ela postou um vídeo no Twitter, e escreveu: “Vocês viram meu beiço novo? Ainda está inchado, mas está lindão, né?”. Nos comentários, ela afirmou que no procedimento foi colocado 1 ml de preenchimento nos lábios.

