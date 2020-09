Marília Mendonça tieta Zezé di Camargo e fãs sugerem possível parceria

Cantora publicou uma foto com seu Twitter e falou sobre a emoção de se encontrar com o sertanejo

Gente como a gente! Marília Mendonça usou as redes sociais nessa quinta-feira (24/9) para compartilhar um momento especial. A cantora publicou uma foto ao lado de Zezé Di Camargo e falou sobre a emoção do encontro com o sertanejo.

“Zezé, posso tirar uma foto com você, representando o que eu sinto quando te escuto?’”, escreveu a cantora em seu Twitter. Amiga da cantora, Maraísa se empolgou com o encontro: “Zerou a vida”. PUBLICIDADE Durante a madrugada, Zezé publicou uma foto com Marília no estúdio e deixou os internautas empolgados. “Quem arrisca um palpite?”, escreveu. Rainha do Feminejo, Marilia prepara uma nova live com sucessos antigos e feats inédito, prevista para o dia 17 de outubro, conforme adiantou Leo Dias, colunista do Metrópoles.

