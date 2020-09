Marina Ruy Barbosa ironiza críticas por ser jurada no Dança dos Famosos

A ruiva compartilhou uma série de prints com comentários negativos sobre as notas que deu aos participantes

Marina Ruy Barbosa ironizou as críticas que recebeu por ser jurada do Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, nesse domingo (20/9). A atriz usou as redes sociais para mostrar comentários negativos que recebeu durante participação no programa.

Pelos Stories do Instagram, a ruiva compartilhou uma série de prints com comentários negativos sobre as notas que deu aos participantes. “Os caras fazem qualquer coisa e é nota 10”, disse uma pessoa. “A pessoa deu um passo pra trás e ela dá 10”, escreveu outra. “Marina Ruy Barbosa tá horrível: nota 10”. PUBLICIDADE Depois, a artista publicou elogios que recebeu pela participação. No Twitter, Marina ironizou: “Respirou é nota 10”. Mas muita gente concordou com Marina. “Acho que faria o mesmo no seu lugar, eu aqui de casa dei 10 várias vezes também”, dizia um comentário. “Também gente … Se sobreviveu a uma dança de máscara e tá respirando merece todo mundo ganhar o programa. Eu não tenho fôlego nem pra colocar o lixo pra fora”, escreveu outro seguidor.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários