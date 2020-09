Mazinho é notificado pelo TCE por contratação irregular e despesa com pessoal extrapolando

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, mais uma vez foi alvo do Tribunal de Contas do Estado (TCE) nesta quarta-feira (2).

Na edição mais recente do Diário Oficial do órgão, o gestor é notificado por despesa total com pessoal acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), contratação irregular de servidor e denúncia de possíveis irregularidades em pregão presencial para aquisição de máquina retroescavadeira.

Em todos as notificações, Serafim tem o prazo de 15 dias para apresentar defesa e documentação necessária para apuração dos casos.

