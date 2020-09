“Mazinho não conseguiu agregar apoio em prol da unidade em Sena”, diz Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli (sem partido) voltou a declarar em alto e bom tom que vai apoiar a candidatura majoritária do atual líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas).

Cameli explicou que Mazinho Serafim não terá seu apoio nas eleições municipais, apesar da boa relação com o gestor e seu partido, o MDB. “Mazinho não conseguiu agregar apoio por uma construção de unidade na região”, explicou.

O chefe do Executivo teceu elogios ao deputado Gehlen Diniz, que segundo ele conseguiu unir a oposição. “Ele é meu líder, além de um grande aliado. Enfim, em Sena é com Gehlen”, argumentou.

